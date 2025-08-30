Высокопоставленные сотрудники Белого дома считают, что некоторые лидеры стран Европы публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, при этом тайно пытаясь свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По его информации, чиновники вашингтонской администрации полагают, что в недостаточном прогрессе в урегулировании украинского конфликта необходимо винить европейских союзников Соединенных Штатов, а не Трампа или Россию.

На прошлой неделе словацкое издание Slovo написало, что Великобритания и Евросоюз планируют сорвать попытки установить мир на Украине. Там предположили, что у лидеров ЕС есть план сместить президента Украины Владимира Зеленского и назначить на его место посла Киева в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Вся политика Киева настроена на отрицание любых нормальных контактов с Москвой, отметил сенатор.

Ранее посольство РФ в Лондоне обвинило Великобританию в попытках сорвать урегулирование на Украине.