На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обвинили лидеров ЕС в попытках тайно помешать урегулированию на Украине

Axios: США считают, что некоторые лидеры ЕС мешают урегулированию на Украине
true
true
true
close
Reuters

Высокопоставленные сотрудники Белого дома считают, что некоторые лидеры стран Европы публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, при этом тайно пытаясь свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По его информации, чиновники вашингтонской администрации полагают, что в недостаточном прогрессе в урегулировании украинского конфликта необходимо винить европейских союзников Соединенных Штатов, а не Трампа или Россию.

На прошлой неделе словацкое издание Slovo написало, что Великобритания и Евросоюз планируют сорвать попытки установить мир на Украине. Там предположили, что у лидеров ЕС есть план сместить президента Украины Владимира Зеленского и назначить на его место посла Киева в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Вся политика Киева настроена на отрицание любых нормальных контактов с Москвой, отметил сенатор.

Ранее посольство РФ в Лондоне обвинило Великобританию в попытках сорвать урегулирование на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами