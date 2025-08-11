На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ обвинило Лондон в попытках сорвать урегулирование на Украине

Посольство РФ в Лондоне: ЕС хочет использовать Украину как таран против России
Peter Nicholls/Reuters

Власти Англии не прекращают попытки сорвать мирное урегулирование на Украине. Об этом говорится на сайте посольства России в Лондоне.

«Россия была и остается открытой для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем. При этом речь должна идти о прочном и долгосрочном мире, который может быть достигнут лишь путем искоренения первопричин кризиса», — говорится в сообщении.

По данным посольства, российская сторона отмечает попытки Англии и ее некоторых партнеров сорвать выход России на мирное разрешение конфликта путем устранения его коренных причин. Представители посольства добавили, что подобные разговоры подтверждают конъюнктурность подхода Европы, рассчитывающей и далее использовать Украину в качестве «антироссийского тарана».

До этого британское издание The Spectator писало, что сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике могла бы способствовать завершению конфликта на Украине. В частности, Москва может предоставить Вашингтону помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктике, а США взамен поддержат условия РФ по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского.

