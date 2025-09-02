Журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X заявил, что в Европе и США хотят вернуть традиционные ценности.

По словам журналиста, многие на Западе согласны с российским президентом, призвавшим вернуть традиционные ценности в мировую политику.

»Путин высказался о «глобальном упадке традиционных ценностей». Он не боится, а провозглашает: «Пришло время вернуть их». Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — написал Боуз.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа. Ожидается, что в Китае президент России пробудет четыре дня.

1 сентября он принял участие в саммите ШОС, где провел ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у Путина продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее в США заявили о единстве лидеров России, Китая и Индии.