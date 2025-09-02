Патрушев рассказал о планах НАТО вести бои «по всему миру»

Патрушев: НАТО хочет использовать флот Японии для боев по всему миру

НАТО планирует использовать японский флот в целях ведения боев по всему миру. Об этом aif.ru заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира», — подчеркнул он.

Председатель Морской коллегии обратил внимание на тот факт, что Япония уже рассматривает разные варианты законодательного снятия запрета на использование армии за пределами государства.

До этого Патрушев говорил, что России нужен сильный Военно-морской флот (ВМФ) на фоне попыток Запада блокировать морские перевозки российских углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья. Об этом заявил помощник президента РФ.

По его словам, РФ хочет продемонстрировать Западу морскую мощь и готовность защищать национальные интересы. В связи с чем Россия приступила к созданию сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для страны районах Мирового океана.

Ранее Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане.