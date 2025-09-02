На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патрушев рассказал о планах НАТО вести бои «по всему миру»

Патрушев: НАТО хочет использовать флот Японии для боев по всему миру
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

НАТО планирует использовать японский флот в целях ведения боев по всему миру. Об этом aif.ru заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира», — подчеркнул он.

Председатель Морской коллегии обратил внимание на тот факт, что Япония уже рассматривает разные варианты законодательного снятия запрета на использование армии за пределами государства.

До этого Патрушев говорил, что России нужен сильный Военно-морской флот (ВМФ) на фоне попыток Запада блокировать морские перевозки российских углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья. Об этом заявил помощник президента РФ.

По его словам, РФ хочет продемонстрировать Западу морскую мощь и готовность защищать национальные интересы. В связи с чем Россия приступила к созданию сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для страны районах Мирового океана.

Ранее Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами