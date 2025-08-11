На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патрушев указал на попытки Запада блокировать морские перевозки РФ

Патрушев: России нужен сильный флот на фоне попыток морской блокады Запада
Kremlin Pool/Global Look Press

России нужен сильный Военно-морской флот (ВМФ) на фоне попыток Запада блокировать морские перевозки российских углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне, в первую очередь блокировании морских перевозок», — отметил Патрушев.

По его словам, РФ хочет продемонстрировать Западу морскую мощь и готовность защищать национальные интересы. В связи с чем Россия приступила к созданию сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для страны районах Мирового океана.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о создании в РФ Морской коллегии и назначил главой ведомства своего помощника Николая Патрушева. Ее основными задачами является развитие Военно-морского флота страны, а также защита национальных интересов России в Арктике, развитие и обеспечение морской деятельности РФ. В состав Морской коллегии вошли 52 сотрудника.

Ранее Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане.

