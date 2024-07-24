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Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане

Патрушев: Запад наращивает военно-морское присутствие в Мировом океане

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России Николай Патрушев, который курирует вопросы национальной морской политики, заявил, что Запад наращивает присутствие в Мировом океане. Его слова приводит ТАСС.

»США и другие страны НАТО наращивают свое военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана», — заявил он.

По его словам, это касается, в том числе и акваторий, непосредственно прилегающих к территории РФ.

Он отметил, что напряженность в Мировом океане только возрастает и Россия обязана укреплять свой военно-морской флот.

До этого Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин дал поручения по развитию российского кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности РФ. По словам Патрушева, поручения главы государства учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире и возрастающую напряженность.

Ранее в России разработали специальные заграждения против морских дронов.

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