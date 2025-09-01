На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У стран ШОС появится своя платежная система

Дмитриев: у стран ШОС появится собственная платежная система
Алексей Дружинин/РИА Новости

У государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) появится собственная платежная система. Об этом заявил глава РФПИ и помощник президента РФ Кирилл Дмитриев во время беседы с журналистами, пишет ТАСС.

Он отметил, что о создании возможной совместной платежной системы стран ШОС объявил президент России Владимир Путин на полях саммита в Китае. По мнению главы РФПИ, это окажет позитивный эффект на россиян, так как за рубежом будут более активно приниматься российские кредитные карты. Кроме того, будут реализованы в большем количестве инвестиционно-экономические механизмы.

«Много таких важных проектов будет реализовываться [в будущем]», — сказал Дмитриев.

Конкретных сроков, когда именно будет готова собственная платежная система ШОС, он не назвал, но добавил, что подробности со временем сообщит Центральный банк России.

До этого сообщалось, что с 20 июля во всех странах ЕС прекратили действовать выпущенные Россельхозбанком карты международной платежной системы UnionPay. В службе поддержки банка подтвердили эту информацию, однако назвали происходящее «временными ограничениями на проведение операций». Во время поездки за границу россиянам посоветовали пользоваться наличными.

Ранее Набиуллина рассказала о росте международной сети приема карты «Мир».

