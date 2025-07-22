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Карты UnionPay Россельхозбанка перестали работать в ЕС

Карты UnionPay Россельхозбанка с 20 июля прекратили действовать в Евросоюзе
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lentamart/Shutterstock/FOTODOM

Во всех странах Европейского союза с 20 июля прекратили действовать выпущенные Россельхозбанком карты международной платежной системы UnionPay. Об этом, ссылаясь на находящихся за рубежом клиентов банка, сообщает «Российская газета».

Прекращение работы карт UnionPay на территории Евросоюза подтвердили в службе поддержки Россельхозбанка, назвав происходящее «временными ограничениями на проведение операций». В банке посоветовали пользоваться наличными. При этом, по словам клиентов, снять деньги в банкоматах стран ЕС сейчас не получается.

25 ноября стало известно, что карты UnionPay Газпромбанка автоматически перестали обслуживаться в Турции после того, как банк попал в санкционный список министерства финансов Соединенных Штатов. Решение о прекращении обслуживания карт принималось со стороны владельцев системы UnionPay, то есть китайской стороной.

Ранее Набиуллина рассказала о росте международной сети приема карты «Мир».

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