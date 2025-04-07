Набиуллина рассказала о росте международной сети приема карты «Мир»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе заявила, что международная сеть приема карт «Мир» растет, несмотря на санкции. Ее слова приводит ТАСС.

«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт «Мир» в дружественных странах, куда ездят наши туристы», — заявила она.

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь ранее рассказала, что во многих странах работают российские карты «Мир» и китайский UnionPay, однако случаются перебои, поэтому безопаснее располагать наличной суммой денег, считает специалист.

До этого сообщалось, что жертвами мошенников стали уже десятки российских граждан, отправившихся в отпуск в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Злоумышленники находят их в туристических чатах в мессенджерах, выдавая себя за обменников, которые предлагают обналичить деньги с российских карт в местной валюте. Ущерб от таких действий составляет десятки миллионов рублей.

Ранее банки соседней страны возобновили выдачу карт гражданам России.