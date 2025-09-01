В Афганистане выросло число жертв при землетрясении

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800, пострадавших — до 2,5 тыс. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид, передает телеканал RTA.

«Местные власти и жители провинции заняты спасением пострадавших. Группы спасателей из центра и соседних провинций также находятся в пути [к районам, которые подстрадал от землетрясения]», — сказал он.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Афганистана в ночь на 1 сентября. Природный катаклизм зафиксировали на расстоянии 17 миль (27,3 км) от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном.

Как рассказали в министерстве здравоохранения страны, сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности. В связи с этим специалистам необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.

В ведомстве подчеркнули, что начали масштабную спасательную операцию. К ликвидации последствий землетрясения и оказанию помощи людям в пострадавших районах привлекли сотни специалистов.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2.