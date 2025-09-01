На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил разговор Путина и Моди в правительственной машине

Песков объяснил долгий разговор Путина и Моди в Aurus родными стенами
narendramodi/X

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, глава государства Владимир Путин еще до официального начала переговоров долго общался с премьером Индии Нарендрой Моди прямо в российском представительском автомобиле Aurus, чтобы не прерывать важный разговор.

«Родные стены, это первое. А во-вторых, когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в автомобиле была комфортная обстановка, способствующая продолжению беседы. Он также отметил насыщенную повестку дня Путина и Моди.

Президент России прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае российский лидер проведет четыре дня.

Ожидается, что после саммита ШОС 1 сентября и ряда встреч с мировыми лидерами на полях мероприятия глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

По информации агентства Bloomberg, Путин и Моди ехали на двусторонние переговоры в ходе саммита ШОС на одном Aurus 15 минут, а потом еще 45 минут общались в автомобиле.

Ранее Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus.

Визит Путина в Китай
