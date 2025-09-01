Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в соцсети Х опубликовал совместную с президентом России Владимиром Путиным фотографию из автомобиля Aurus, на котором лидеры отправились на двусторонние переговоры в рамках саммита ШОС.

«После завершения мероприятий на саммите ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны», — написал Моди.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа, в Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров. Затем глава государства отправится в Пекин.

Ранее премьер Индии заявил о «единогласном призыве» ШОС к реформированию ООН.