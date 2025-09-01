Политолог: в Китае происходит то, чего США боятся больше всего

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились учредить Банк развития. По его мнению, главная угроза со стороны ШОС и БРИКС для Запада и, конкретно, для США — это отказ от доллара как от основной международной валюты.

«Но пока до этого времени еще очень далеко, к сожалению. Все мы помним угрозы Трампа в отношении стран БРИКС в случае попыток введения единой валюты. Так вот, если говорить о ШОС и банке, то тут, кстати, нужно помнить, что ШОС и БРИКС — это не слова-синонимы, это две разные организации», — отметил Пинчук.

При этом он отметил, что банк ШОС будет удобен для членов организации, поскольку — это возможность минимизировать влияние внешних сил в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Согласно декларации, принятой по итогам саммита ШОС в китайском Тяньцзине, страны-участницы организации приняли решение учредить Банк развития ШОС.

Декларация является центральным документом саммита, который проходит в КНР с 31 августа по 1 сентября. В ней отражены консолидированные подходы представителей объединения к актуальным региональным и международным проблемам.

Ранее страны ШОС разработали дорожную карту о расчетах в нацвалютах.