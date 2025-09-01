На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны ШОС договорились учредить Банк развития

Страны — участницы ШОС учредят Банк развития организации
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение учредить Банк развития организации. Об этом сообщается в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в китайском Тяньцзине, передает ТАСС.

«Заинтересованные государства-члены ШОС, подтверждая важность создания Банка развития организации, решили учредить его и активизировать консультации по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», — отмечается в документе.

Также агентство сообщило, что в Тяньцзиньской декларации, принятой на саммите ШОС, конфликт на Украине не упоминается. В предыдущей Астанинской декларации, принятой в 2024 году, также не упоминалась Украина.

Декларация является центральным документом саммита, который проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В ней отражены консолидированные подходы представителей объединения к актуальным региональным и международным проблемам.

Ранее Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах переговоров с Трампом на Аляске.

