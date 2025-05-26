Страны ШОС разработали дорожную карту о расчетах в нацвалютах

Замгенсека ШОС заявил о согласовании дорожной карты расчетов в нацвалютах

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разработали общую дорожную карту по вопросу расчетов в национальных валютах. Об этом заявил ТАСС заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

Он отметил, что эксперты из минфинов и центральных банков всех стран, особенно полноценных членов ШОС, занимаются решением данного вопроса.

По словам замгенсека организации, в конце 2025 года или в середине следующего появится информация, «что и как можно реализовать».

Кроме того, Сухэль Хан подтвердил, что вопрос расширения Шанхайской организации сотрудничества активно обсуждается.

«Есть несколько кандидатур на полноценное членство и на партнерство по диалогу. У нас две категории», — отметил он.

До этого страны ШОС призвали к открытой и многосторонней торговой системе при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее Путин рассказал, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах.