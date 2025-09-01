На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану

Страны ШОС решительно осудили удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана
true
true
true
close
Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары американских и израильских военных по Ирану в июне 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита ШОС в китайском городе Тяньцзине.

«Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, <...> являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что в периоды вооруженных конфликтов необходимо обеспечивать безопасность всей ядерной инфраструктуры, чтобы защитить население и окружающую среду от вреда.

Государства — участники ШОС призвали все стороны, принимающие участие в процессе урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, к конструктивному диалогу. Страны отметили, что совместная работа должна быть направлена на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Исламская Республика, в свою очередь, осуществила ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации конфликта в него вступили США, нанеся удары по нескольким иранским ядерным объектам.

23 июня иранские войска атаковали американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о перемирии. Режим прекращения огня был введен 24 июня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране допустили возобновление вооруженного конфликта с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами