Путин рассказал о странах, желающих сотрудничать с ШОС

Путин: на рассмотрении находятся около 10 заявок от стран на присоединение к ШОС

На рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находятся около 10 заявок от стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, все больше стран желают сотрудничать с ШОС, искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет.

Глава РФ добавил, что ШОС могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее лидеры ШОС договорились об универсальном центре для борьбы с вызовами.