Лидеры ШОС договорились об универсальном центре для борьбы с вызовами

Страны ШОС подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран — участниц ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре ШОС. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, размещенной на сайте объединения.

В публикации говорится, что государства — члены объединения отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности. В декларации также говорится, что все страны ШОС поддерживают установление прочного мира и призывают общими усилиями противодействовать традиционным и новым вызовам в сфере безопасности.

Представители объединения выразили решимость продолжать общую борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности.

С 31 августа по 1 сентября в КНР проходит саммит ШОС, в котором, в том числе, принимает участие президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств — членов организации, российский лидер отметил, что ШОС шаг за шагом наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов. Он подчеркнул, что организация стала мощным локомотивом процессов глобального развития.

Ранее лидеры стран ШОС приняли общую стратегию развития на 10 лет.