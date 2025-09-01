Названы темы беседы Путина и Эрдогана на саммите ШОС в Китае

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе личной встречи обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Ранее стало известно встрече двух политиков на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин подчеркнул, что российско-турецкое взаимодействие по Ближнему Востоку, Северной Африке и Закавказью хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и доверительный характер.

Турецкая газета Sabah писала, что Эрдоган во время встречи сообщит Путину, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начался двухдневный 25-й саммит ШОС. 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

Ранее Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле.