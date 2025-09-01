На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы темы беседы Путина и Эрдогана на саммите ШОС в Китае

Путин обсудил с Эрдоганом Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе личной встречи обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Ранее стало известно встрече двух политиков на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин подчеркнул, что российско-турецкое взаимодействие по Ближнему Востоку, Северной Африке и Закавказью хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и доверительный характер.

Турецкая газета Sabah писала, что Эрдоган во время встречи сообщит Путину, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начался двухдневный 25-й саммит ШОС. 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

Ранее Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами