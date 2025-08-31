На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, о чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Китае

Sabah: Эрдоган в Китае заявит Путину о готовности посредничать по Украине
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае предложит РФ оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила проправительственная газета Sabah.

«Ожидается, что Эрдоган подчеркнет, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной», — говорится в публикации.

30 августа Эрдоган вылетел в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где у него в том числе запланирована встреча с Владимиром Путиным. В аэропорту Эсенбога главу государства провожали официальные лица, в числе которых были вице-президент Джевдет Йылмаз и губернатор Анкары Васип Шахин.

Ожидается, что 1 сентября Эрдоган выступит на расширенной сессии саммита в китайском городе Тяньцзинь и проведет встречи с лидерами других государств.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС 10 стран.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем Путин едет в Китай.

