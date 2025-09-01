Премьер Индии заявил о «единогласном призыве» ШОС к реформированию ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках своего выступления на саммите ШОС призвал к реформированию (ООН), сообщает РИА Новости.

По его словам, члены ШОС могут расширить сотрудничество в целях реформирования международных институтов. Так, он заявил о «единогласном» призыве в честь 80-летнего юбилея ООН начать реформирование организации.

«Заключить устремления Глобального Юга в рамки устаревших рамок – вопиющая несправедливость по отношению к будущим поколениям. Мы не можем показать многоцветные мечты нового поколения на старом черно-белом экране. Экран придется сменить», — заявил Моди.

До этого президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе заявил, что реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития сейчас «буксует». Российский лидер уточнил, что на высоком уровне стоит волатильность цен на сырьевые товары, из-за роста инфляции сокращаются доходы простых людей и корпоративная прибыль во многих странах.

Ранее Лавров оценил необходимость реформы Совета Безопасности ООН.