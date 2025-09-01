На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Индии заявил о «единогласном призыве» ШОС к реформированию ООН

Премьер Индии Моди призвал к реформированию ООН
true
true
true
close
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках своего выступления на саммите ШОС призвал к реформированию (ООН), сообщает РИА Новости.

По его словам, члены ШОС могут расширить сотрудничество в целях реформирования международных институтов. Так, он заявил о «единогласном» призыве в честь 80-летнего юбилея ООН начать реформирование организации.

«Заключить устремления Глобального Юга в рамки устаревших рамок – вопиющая несправедливость по отношению к будущим поколениям. Мы не можем показать многоцветные мечты нового поколения на старом черно-белом экране. Экран придется сменить», — заявил Моди.

До этого президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе заявил, что реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития сейчас «буксует». Российский лидер уточнил, что на высоком уровне стоит волатильность цен на сырьевые товары, из-за роста инфляции сокращаются доходы простых людей и корпоративная прибыль во многих странах.

Ранее Лавров оценил необходимость реформы Совета Безопасности ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами