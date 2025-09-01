Путин рассказал о влиянии ШОС на международные вопросы

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) шаг за шагом наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, передает РИА Новости.

По его словам, организация стала мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения настоящей многосторонности.

Завершая свою речь, российский лидер сообщил, будущее заседание глав правительств стран-членов ШОС пройдет в Москве в ноябре.

Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Сейчас он находится в Тяньцзине, на саммите ШОС. 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, куда российский лидер также приглашен.

После Китая Путин отправится во Владивосток, на десятый Восточный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее в Кремле сообщили о большом внимании к Путину и делегации России на саммите ШОС.