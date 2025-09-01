На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли детали содержания Тяньцзиньской декларации ШОС

ТАСС: Украину не упомянули в Тяньцзиньской декларации ШОС
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Тяньцзиньской декларации, принятой на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), нет упоминания конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Декларация является центральным документом саммита, проходящего в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В ней отражены консолидированные подходы представителей объединения к актуальным региональным и международным проблемам.

В предыдущей Астанинской декларации, принятой в 2024 году, также не упоминалась Украина.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что во время саммита ШОС в Китае будет подписано порядка 20 совместных документов. Он отметил, что в декларации будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам. По его словам, особое внимание будет уделено экономическому сектору, а также намечены цели работы ШОС.

Помимо этого, представители саммита планируют подписать документ, утверждающий «Основные направления дальнейшего развития ШОС», в котором будут определены стратегии развития до 2035 года.

Ранее Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах переговоров с Трампом на Аляске.

