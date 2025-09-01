Путин приехал на заседание саммита ШОС

Президент России Владимир Путин приехал в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где пройдет заседание Совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер приехал в центр последним. В фойе его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. После этого политики прошли в фойе, где вместе с другими главами государств-членов ШОС заняли места на подиуме для традиционного «фэмили-фото». Позже гости проследовали в зал заседаний.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. В Китае президент России проведет четыре дня. По приглашению Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита ШОС. Представитель Кремля также отметил, что незапланированные встречи, как правило, и происходят на многосторонних форматах.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.