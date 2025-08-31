На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко собирается укреплять сотрудничество Белоруссии и Китая

Лукашенко: сотрудничество Белоруссии и Китая будет только укрепляться
true
true
true
close
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Сотрудничество Белоруссии и Китая будет только укрепляться. Об этом в интервью агентству Xinhua заявил белорусский президент Александр Лукашенко, который находится в Китае.

«Я абсолютно убежден: белорусско-китайское сотрудничество будет только укрепляться. Мы вместе воплощаем в жизнь масштабные проекты, поддерживаем друг друга на международной арене», — сказал лидер Белоруссии.

Он назвал это «подлинной дипломатией XXI века».

До этого сообщалось, что Лукашенко в китайском городе Тяньцзин в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел более 10 неформальных встреч с зарубежными лидерами.

Глава Белоруссии поучаствовал в торжественном приеме в честь глав делегаций, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, российским коллегой Владимиром Путиным, премьером Армении Николой Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Ранее Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем.

