Мирзиёев поддержал Путина в урегулировании украинского конфликта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает Кремль.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что Мирзиёев поблагодарил «за эту важную информацию», а также поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

8 августа Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым, они обсудили отношения двух стран. Они также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

Кроме того, Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Российский лидер рассказал ему о ходе диалога с США по урегулированию конфликта с Украиной, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

До этого президент РФ сообщил Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Подготовка к ней уже ведется. Она может пройти на следующей неделе.

Ранее Трамп отверг условие для встречи с Путиным.