Трамп поздравил президента Узбекистана с годовщиной независимости республики

Трамп: США рассчитывают на новые возможности сотрудничества с Узбекистаном
Kevin Lamarque/Reuters

США рассчитывают на открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его поздравление узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-й годовщиной независимости республики опубликовано на сайте МИД.

Президент США отметил, что Вашингтон и Ташкент проделали значительную совместную работу для продвижения общих интересов двух государств, включая укрепление границ, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, содействие свободе вероисповедания и региональной стабильности.

«Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление существующих связей и открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества. Желаю вам и вашим гражданам счастья и всего наилучшего в связи с празднованием вашей независимости», — говорится в поздравлении Трампа.

30 августа сообщалось, что Белый дом намерен «отдалить» Россию от Китая и снова сблизить Москву с Вашингтоном.

Ранее Мирзиёев поддержал Путина в урегулировании украинского конфликта.

