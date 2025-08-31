На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры стран-участниц ШОС сфотографировались вместе

Life: лидеры стран-участниц ШОС сделали общее фото в ходе саммита в Тяньцзине
true
true
true

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества провели церемонию совместного фотографирования. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Сообщается, что на сегодня запланирован лишь торжественный прием гостей. В свою очередь, деловые мероприятия начнутся на второй день саммита.

Перед этим президент России Владимир Путин успел провести с председателем КНР Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

В этом году в мероприятии принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. По данным Anadolu, в ходе рабочего визита в Китай Путин также проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

