Лидеры стран-участниц ШОС сфотографировались вместе

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества провели церемонию совместного фотографирования. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Сообщается, что на сегодня запланирован лишь торжественный прием гостей. В свою очередь, деловые мероприятия начнутся на второй день саммита.

Перед этим президент России Владимир Путин успел провести с председателем КНР Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

В этом году в мероприятии принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. По данным Anadolu, в ходе рабочего визита в Китай Путин также проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.