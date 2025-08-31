Песков назвал большой ошибкой курс Киева на несговорчивость

Европа «не унимается» и продолжает вставлять «палки в колеса», мешая усилиям в том числе президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. <...> Европейцы вставляют палки в колеса, всячески потворствуют и поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость», — отметил представитель Кремля.

По его словам, власти Украины совершают большую ошибку, идя на поводу у европейских лидеров, выступающих против мира с Россией. Песков считает, что Киеву это не принесет «никакого добра», а наоборот сделает ситуацию для Украины еще хуже.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения западных стран по гарантиям безопасности для Украины направлены против РФ и могут привести к «деградации стратегической стабильности». Дипломат отметила, что Москва рассматривает предлагаемые Западом гарантии как опции, носящие однобокий характер и строящиеся «с очевидным расчетом на сдерживание РФ». Она добавила, что авторы подобных инициатив следуют по пути втягивания Украины в орбиту НАТО.

Ранее в США обвинили лидеров ЕС в попытках тайно помешать урегулированию на Украине.