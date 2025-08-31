Трамп опубликовал картинку с фразой «ничто не может остановить то, что грядет»

Трамп разместил пост с фразой «ничто не может остановить то, что грядет»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост со своей фотографией и надписью «никто не сможет остановить то, что грядет».

На картинке, вероятно, сгенерированной нейросетью, изображен Трамп с приподнятыми вверх руками. На левой ладони у него лежит знак Q+ (его используют сторонники теории заговора и движения QAnon), а за его спиной находится Земля, контур которой очерчен ярким светом.

Кроме того, на изображении написано: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».

Последователи движения QAnon, которое возникло во время первого президентского срока Трампа, убеждены в том, что Соединенными Штатами и всем миром правит некая тайная и могущественная клика педофилов, включающая в себя лидеров Демократической партии.

Они уверены, что Трамп ведет секретную борьбу против врагов в «глубинном государстве» и ждут от него неких решительных действий в ближайшем будущем.

До этого в Белом доме опровергли информацию о проблемах президента со здоровьем.

Ранее Трамп допустил аресты лиц, обвинявших его в связях с Россией.