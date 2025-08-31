На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил аресты лиц, обвинявших его в связях с Россией

Трамп допустил аресты причастных к теории о «российском следе»
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе». Об этом он заявил в интервью Daily Caller.

«Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть. Что они сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны», — сказал он.

Трамп добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР его бы не обеспокоил. Президент США подчеркнул, что действия демократов, продвигавших теорию о его связях с Россией, можно расценивать как госизмену.

В свою очередь британская газета The Guardian отмечала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена «отдалить» Россию от Китая и снова сблизить Москву с Вашингтоном. Издание пришло к такому выводу незадолго до визита президента России Владимира Путина в Китай.

Владимир Путин отправится в Китай и проведет там четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Президент России примет участие в саммите ШОС и встретится с Си Цзиньпином. О важности визита и возможных темах переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о финансировании Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами