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Трамп восхитился фразой президента Сальвадора о борьбе с преступностью

Трамп попросил Букеле разрешить использовать его фразу про преступность
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил фразу президента Сальвадора Найиба Букеле и захотел ее использовать. Соответствующие кадры разговора политиков в Белом доме передает телеканал MSNBC News.

«Говорят, мы посадили тысячи, а я говорю — мы освободили миллионы», — заявил Букеле, говоря о преступности в стране.

Трамп отреагировал на высказывание политика положительно.

«Кто ему это подкинул? Думаете, я тоже могу это использовать?» — ответил он.

В ходе этой же беседы Трамп, отвечая на вопрос о том, поставил ли он российскому лидеру Владимиру Путину дедлайн по прекращению огня, заявил, что конфликт на Украине нельзя было начинать.

Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине можно было бы предотвратить, однако для этого тогдашний глава США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский должны были быть более компетентными.

Ранее британский экс-премьер восхитился Трампом.

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