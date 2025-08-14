На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Выше, чем в известных насилием местах»: Трамп оценил уровень преступности в Вашингтоне

Трамп заявил о высоком уровне преступности в Вашингтоне
true
true
true
close
Gabrielle Crockett/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social написал, что уровень преступности в Вашингтоне выше, «чем в таких известных своим насилием местах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба».

Политик со ссылкой на «официальную» статистику утверждает, что в округе Колумбия, где расположен город, количество преступлений с противоправным лишением людей жизни удвоилось за 10 лет. А реальная ситуация должна быть «во много раз» хуже.

«Военные и наша Великая полиция освободят этот город, очистят его от грязи и снова сделают безопасным, чистым, пригодным для жилья и красивым!» — пообещал глава государства (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Накануне около 800 бойцов национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Их миссия — совместно с правоохранителями обеспечивать безопасность и охранять федеральные объекты. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей.

Глава государства считает, что на улицах Вашингтона не должно быть бездомных. Политик пообещал, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. А преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Ранее Трамп назвал причину отправки войск в Лос-Анджелес.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами