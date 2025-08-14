«Выше, чем в известных насилием местах»: Трамп оценил уровень преступности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social написал, что уровень преступности в Вашингтоне выше, «чем в таких известных своим насилием местах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба».

Политик со ссылкой на «официальную» статистику утверждает, что в округе Колумбия, где расположен город, количество преступлений с противоправным лишением людей жизни удвоилось за 10 лет. А реальная ситуация должна быть «во много раз» хуже.

«Военные и наша Великая полиция освободят этот город, очистят его от грязи и снова сделают безопасным, чистым, пригодным для жилья и красивым!» — пообещал глава государства (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Накануне около 800 бойцов национальной гвардии прибыли в Вашингтон по приказу Трампа. Их миссия — совместно с правоохранителями обеспечивать безопасность и охранять федеральные объекты. Военные останутся в городе до 25 сентября, а управление полицией временно перешло под контроль федеральных властей.

Глава государства считает, что на улицах Вашингтона не должно быть бездомных. Политик пообещал, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. А преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Ранее Трамп назвал причину отправки войск в Лос-Анджелес.