Телохранитель мэра Чикаго пришел на работу пьяным после вечеринки в Trump Tower, пишет Independent.

Офицер полиции Чикаго Хосуэ Нахера, входивший в состав службы безопасности мэра Брэндона Джонсона, был отстранен от должности на 25 дней после того, как пришел на смену в состоянии алкогольного опьянения.

Нахера должен был нести службу с 21:00 до 6:00 утра, охраняя резиденцию мэра на Вест-Супериор-стрит. По данным расследования, накануне он посетил праздничное мероприятие по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа в Trump Tower в Чикаго, где, предположительно, употреблял алкоголь.

Согласно отчету службы внутренней безопасности, Хосе выглядел «взволнованным», говорил громко, избегал зрительного контакта и признал, что употреблял алкоголь перед сменой.

Его оружие было изъято, а сам он доставлен в 15-й полицейский округ для прохождения теста на алкоголь. Результат анализа показал содержание алкоголя в крови на уровне 0,134 - выше установленного порога для управления служебным транспортом или несения дежурства.

Отмечается, что за ним ранее не числилось жалоб на неправомерное поведение, и это был первый подобный случай с 2017 года, когда он начал работать в полиции.

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