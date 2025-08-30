В ЕС перенесли обсуждение 19-го пакета санкций против России

Каллас: главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ на следующей неделе

На неформальной встрече в Копенгагене главы МИД стран Евросоюза не приняли конкретных решений касательно 19-го пакета антироссийских санкций, перенеся обсуждение на следующую неделю. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.

Каллас отметила, что в ходе «насыщенной дискуссии» обсуждались ограничения в отношении «теневого флота», вторичные санкции, направленные против российского банковского и энергетического секторов, а также торговые пошлины и другие ограничительные меры.

Она добавила, что на следующей неделе представит странам ЕС обновленные предложения, подготовленные Еврокомиссией и внешнеполитической службой ЕС.

По словам Каллас, представители Великобритании предложили рассмотреть возможность введения санкций в отношении расчетов с использованием криптовалют.

«Я не знаю, как это сделать на практике, но мы должны изучать все варианты», — подчеркнула она.

Каллас также заявила, что, по мнению Брюсселя, Москва якобы пытается «затянуть» переговорный процесс с Украиной, поэтому ЕС считает необходимым дальнейшее усиление давления на Россию.

Ранее сообщалось, что Европа достигла предела своих возможностей по санкциям против России.