Каллас высказалась о сроках введения 19-го пакета санкций против России

Каллас: Евросоюз не пример решений по санкциям против России в Копенгагене

Представители МИД Евросоюза не примут на встрече в Копенгагене решений по 19-му пакету санкций против России. Об этом в привественной речи сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу.

«Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет», — заявила она.

Каллас отметила, что министры обсудят введение антироссийский санкций более подробно. Он отметила, что новые ограничения должны принудить Россию к миру на западных условиях, которые включают тотальную ремилитаризацию Украины после окончания конфликта.

Помимо этого, во время неформальной встречи будет поднял вопрос более активного использования замороженных активов России для поддержки украинской стороны. Каллас добавила, что Евросоюз «не может себе представить» возвращения активов в РФ, однако на их экспроприацию (принудительное изъятие — прим. ред.) пока не решается.

До этого агентство Bloomberg писало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России. В публикации говорится, что ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Макрон выступил с новой угрозой в адрес России.