Урсуле фон дер Ляйен посоветовали не забыть взорвать «Северные потоки»

Журналист Христофору высмеял слова фон дер Ляйен о Путине
Florence Lo/Reuters

Журналист Алекс Христофору посмеялся над словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала президента России Владимира Путина «хищником». Пост журналиста доступен в соцсети X.

Во время визита в Латвию в конце августа глава Еврокомиссии резко высказалась о российском президенте, назвав его «хищником». Такое заявление она сделала вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«И не забудьте взорвать «Северный поток». Подождите-ка», — отметил он.

В конце августа Макрон говорил, что Москва не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь». В связи с чем президент франции призвал лидеров Евросоюза «не быть наивными». Он буквально сказал: «хищник у наших ворот», очевидно перефразировав знаменитое произведение Уильяма Крейга.

Ранее фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
