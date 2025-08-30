Журналист Алекс Христофору посмеялся над словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала президента России Владимира Путина «хищником». Пост журналиста доступен в соцсети X.

Во время визита в Латвию в конце августа глава Еврокомиссии резко высказалась о российском президенте, назвав его «хищником». Такое заявление она сделала вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«И не забудьте взорвать «Северный поток». Подождите-ка», — отметил он.

В конце августа Макрон говорил, что Москва не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь». В связи с чем президент франции призвал лидеров Евросоюза «не быть наивными». Он буквально сказал: «хищник у наших ворот», очевидно перефразировав знаменитое произведение Уильяма Крейга.

Ранее фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.