Фон дер Ляйен созвонилась с Трампом и Зеленским

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила, что созвонилась с Зеленским и Трампом

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

«Только что поговорила с президентом Зеленским, а затем с Дональдом Трампом, после массированных ударов по Киеву, которые также затронули наши офисы ЕС», — написала она.

Глава ЕК вновь отметила важность обеспечения продолжительного и «справедливого мира для Украины», а также с гарантиями безопасности для Киева.

До этого сообщалось, что фон дер Ляйен планирует посетить ряд стран Евросоюза (ЕС), которые считаются «прифронтовыми». В период с 28 августа по 1 сентября она намерена побывать в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии.

Зеленский в этом месяце уже встречался с фон дер Ляйен. 17 августа они провели переговоры в Брюсселе. Глава ЕК ранее сообщала, что Зеленский прибудет в Брюссель для участия вместе с ней в телеконференции «коалиции желающих». Отмечается, что поездка украинского лидера не была отражена в официальных планах Еврокомиссии до утра воскресенья.

Ранее Эрдоган выступил с заявлением о переговорах после разговора с Зеленским.