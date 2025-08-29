На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Урсула Фон дер Ляйен вслед за Макроном назвала Путина «хищником»

The Guardian: Фон дер Ляйен в Латвии назвала Путина «хищником»
true
true
true
close
vonderleyen/X

Во время визита в Латвию глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен резко высказалась о российском президенте Владимире Путине, назвав его «хищником». Политик заявила о необходимости Европы быть готовой к возможным будущим рискам, сообщает издание The Guardian.

В ходе встречи с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней Фон дер Ляйен подчеркнула роль Латвии как «истинного центра борьбы с беспилотниками» в Европе и отметила вклад страны в укрепление безопасности НАТО в регионе. Она подчеркнула, что «Европа в безопасности только тогда, когда восточная граница надежно защищена», и призвала Евросоюз к активной подготовке к возможным угрозам.

«Путин — хищник, приспешники Путина годами нападают на наши общества с помощью гибридных атак и кибератак», – сказала Фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что для обеспечения стабильности и безопасности необходимо срочно работать над повышением готовности реагировать на растущие риски и вызовы. «Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались», – заявила Фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС достиг «полного присоединения» к механизму ЕС SAFE стоимостью 150 млрд евро для совместных закупок в рамках «более широких усилий» по наращиванию оборонного производства.

Десять дней назад президента России «хищником» назвал французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявил, что Москва не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь». В связи с чем президент франции призвал лидеров Евросоюза «не быть наивными». Он буквально сказал: «хищник у наших ворот», очевидно перефразировав знаменитое произведение Уильяма Крейга.

Ранее Фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.

