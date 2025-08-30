На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о пересмотре итогов Второй мировой войны в странах Запада

Путин: в странах Запада идет пересмотр итогов Второй мировой войны
Михаил Климентьев/РИА Новости

В ряде западных стран происходит пересмотр итогов Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Cиньхуа».

«Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов», — сказал российский лидер.

По его словам, это происходит из-за нежелания нынешних западных элит вспоминать о вине своих предшественников за развязанную ими мировую войну.

Путин отметил, что страны Запада стремятся «вымарать позорные страницы из своей истории» и поощрять реваншистские и неонацистские настроения.

«Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре», — подчеркнул глава государства.

В конце апреля Путин заявил, что Россия столкнулась с серьезными вызовами фальсификации итогов Второй мировой войны. По его словам, важно противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии и других разрушительных идеологий. Президент отметил, что сегодня в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги войны, принижается роль СССР в достижении Победы. Путин подчеркнул, что важно быть сплоченными в отстаивании правды о Великой Отечественной войне.

Ранее российский посол оценил усилия ряда стран по искажению событий Второй мировой войны.

