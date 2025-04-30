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Путин заявил о важности противостоять всем формам дискриминации

Путин заявил о важности противостояния расизму, неонацизму, русофобии
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия столкнулась с серьезными вызовами фальсификации итогов Второй мировой войны, важно противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии и других разрушительных идеологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам III Международного антифашистского конгресса, передает ТАСС.

По словам политика, сегодня в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги войны, принижается роль СССР в достижении Победы. Путин подчеркнул, что важно быть сплоченными в отстаивании правды о ВОВ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет в ФРГ символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне, переписывание истории — это дорога в бездну, самоуничтожение страны.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил руководство Евросоюза, которое запретило своему народу чтить память предков, участвующих во Второй мировой войне. Он заявил, что принять такое решение могли только циничные и «сумасшедшие» люди.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.

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