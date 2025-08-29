В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Алиевым

Ушаков допустил проведение встречи Путина и Алиева на саммите ШОС в Пекине

Договоренности о проведении отдельной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Тем не менее, обе стороны подтвердили свое участие в памятных мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября.

Эти события включают традиционный китайский военный парад на площади Тяньаньмэнь, куда приглашены представители многих стран мира. По предварительным данным, мероприятие посетят порядка 26 иностранных лидеров.

Комментируя возможность неофициальной встречи, Ушаков выразил мнение, что подобное развитие событий нельзя исключать, учитывая общий контекст праздника и общую заинтересованность сторон в поддержании контактов. Таким образом, формально соглашение о встрече отсутствует, но обстановка позволяет надеяться на ее проведение, если появится такое намерение у обеих сторон.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана.

Ранее Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае.