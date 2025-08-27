Песков ушел от ответа на вопрос о подготовке встречи Путина и Алиева

Песков: Кремль сообщит о возможной встрече Путина и Алиева на саммите ШОС

Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы готовим сейчас график двусторонних встреч [Путина]. Его предстоит вписать в общий контекст мероприятий саммита. Мы вас проинформируем (в случае, если встреча будет запланирована)», — сказал Песков.

Саммит ШОС будет проходить в Китае с 31 августа по 1 сентября. Подтверждено участие как Путина, так и Алиева.

Отношения России и Азербайджана обострились летом текущего года. В июле Алиев даже впервые публично занял сторону Украины. Он дал совет, отметив, что он «соответствует стремлениям украинского народа». Он заявил, что Киеву «нельзя соглашаться на оккупацию».

При этом 22 августа в Астрахани состоялось заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству с участием делегаций РФ и Азербайджана, по итогам которого был подписан протокол.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Байрамовым.