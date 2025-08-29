На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили отношения с Узбекистаном после заявлений его президента

Захарова назвала Узбекистан суверенным государством после заявлений Мирзиеева
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Узбекистан является суверенным государством. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента республики Шавката Мирзиеева о Киеве и Баку.

«Я хотела бы сказать, напомнить, что Республика Узбекистан является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведет свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия дорожит своими связями с Узбекистаном, в том числе совместной работой в СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС. По ее словам, отношения между странами носят дружественный и обоюдовыгодный характер, а также имеют статус и характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

19 августа Мирзиеев отметил роль Азербайджана как «стратегического моста» между Центральной Азией и Европой. По его словам, Ташкент ценит готовность президента республики Ильхама Алиева участвовать в новых региональных процессах.

25 августа президент Узбекистана направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравление с днем независимости страны, за что получил от него слова благодарности «за позицию». В поздравлении отмечалась долгосрочность сотрудничества двух стран и надежда на его продолжение.

Ранее в Госдуме оценили поздравления Узбекистана в адрес Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами