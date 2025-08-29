На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили слова из Белого дома о нежелании России и Украины мириться

Депутат Журавлев: встреча с Путиным для Зеленского – проигрышный вариант
karolineleavitt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Белом доме прочувствовали «украинскую игру», поэтому пресс-секретарь Кэролайн Левитт говорит, что к переговорам не готовы и Россия, и Украина. Об этом заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Встречи требуют в США, и Украина, очевидно, чтобы им не перечить, соглашается, на деле предпринимая все возможные усилия, чтобы не встречаться. Ясно, что для Зеленского это проигрышный вариант. А вот в Вашингтоне эту украинскую игру постепенно начинают понимать – недаром в Белом доме, когда спрашивают об обстрелах, Кэролайн Левитт говорит, что к переговорам не готовы обе стороны. Москва не раз объявляла, что не против, и объясняла, на каких условиях, осталось дождаться чего-нибудь внятного от Киева», — сказал он.

Депутат также прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца. По словам Журавлева, тот делает вид, что он «что-то знает».

«Все хотят быть причастными к принятию решений на мировой политической арене, и Мерц, который сидел в Белом доме тише воды, ниже травы, теперь делает вид, будто тоже о чем-то осведомлен. При этом он выражать может точку зрению исключительно одной из сторон – и вовсе не американскую, а украинскую. Потому что доступ имеет только к Зеленскому и для того, чтобы обеспечить хоть такую возможность, готов платить деньгами немецких налогоплательщиков столько, сколько потребует киевский режим», — сказал он.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, как развивается ситуация на Украине, но уже не удивляется. Левитт также сообщила, что власти США допускают неготовность Москвы и Киева завершить конфликт. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 29 августа, что Путин не исключает возможности проведения встречи с Зеленским.

Ранее Зеленский назвал три пункта гарантий безопасности Украины.

