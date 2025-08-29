Зеленский назвал три пункта гарантий безопасности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал три пункта гарантий безопасности Киеву, которые хотела бы получить Украина от Европы и США. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Зеленского, во-первых, речь идет о сохранении нынешней численности ВСУ, обеспечении армии финансами и оружием за счет Европы и США.

Во-вторых, отметил он, стороны обсуждают так называемое «НАТО-лайт». Киев пытается добиться от своих союзников конкретики, на что они готовы в случае якобы возможного возобновления боевых действий.

Также Украина требует сохранения санкций против России и использования замороженных российских активов для восстановления страны.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.