В Турции объяснили, какой сигнал Эрдоган подал Западу своим призывом к Киеву

РИА: Эрдоган подчеркнул нейтралитет Турции своим призывом к Зеленскому
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим призывом продолжать переговоры с РФ к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послал сигнал Западу о том, что Анкара планирует сохранять нейтралитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Это сигнал Киеву и западным партнерам о том, что Турция готова поддерживать Украину исключительно в контексте мирного урегулирования, что подчеркивает ее нейтрально-посредническую позицию», — объяснил источник.

По его словам, Анкара намерена усиливать свою роль в качестве международного посредника и будет поддерживать сбалансированные отношения как с Россией, так и с Западом.

28 августа Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским акцентировал внимание на необходимости возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией, предложив содействие в организации встреч на высшем уровне.

Он также выразил уверенность в возможности достижения «справедливого решения» украинского конфликта путем укрепления и продолжения диалога между сторонами.

Ранее сообщалось, что жена Эрдогана попросила Меланию Трамп уделять детям Газы такое же внимание, как и украинским.

Переговоры о мире на Украине
