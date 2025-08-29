Захарова: принятый на Украине закон о памяти оформляет неонацизм как идеологию

Новый украинский закон «Об основах политики национальной памяти» юридически закрепляет неонацизм как основную идеологию государства. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Принятый Верховной Радой Украины 21 августа закон «Об основах государственной политики и национальной памяти украинского народа» развивает так называемое декоммунизационное законодательство и окончательно оформляет неонацизм в качестве базовой государственной идеологии», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Захарова также подчеркнула, что закон продвигает идею о формировании украинской идентичности через «освободительную борьбу против иностранного господства в двадцатом веке и войну за независимость против российской агрессии, начавшейся 12 февраля 2014 года». По ее словам, любые попытки оспорить эту националистическую мифологию теперь будут расцениваться Киевом как «распространение ложной информации об украинской истории» и приравниваться к «антиукраинской пропаганде».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия украинских властей в отношении всего русского, является «чистым нацизмом».

Ранее бывший украинский военный объяснил, зачем в ВСУ прославляют нацизм.