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Бывший украинский военный объяснил, зачем в ВСУ прославляют нацизм

Экс-боец ВСУ: военные Украины прославляют нацизм, чтобы не попасть в штурмовики
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ демонстративно восхваляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения «Азов» или «Айдар» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России), а не в штурмовые батальоны. Об этом рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону Российской Федерации, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Борзый».

«Было странно то, что у нас (в ВСУ – прим. ред.) были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… они после этого переводились все в «Азов» », — рассказал «Борзый».

По словам источника, такие военнослужащие намеренно делали себе татуировки с националистическими и нацистскими символами, демонстрируя таким образом свой выбор и желание проходить службу в отдельных националистических батальонах, а не в штурмовых подразделениях.

До этого кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко призвала европейских лидеров спросить Зеленского о символике нацистских формирований в ВСУ.

Ранее финский наемник присоединился к батальону «Азов» на Украине.

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