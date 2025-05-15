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Лавров назвал «чистым нацизмом» действия украинских властей

Лавров назвал нацизмом действия Киева на Украине в отношении всего русского
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Kaan Soyturk/Reuters

То, чем занимаются власти Киева в отношении всего русского на Украине, является «чистым нацизмом». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Это истребление русского языка, русской культуры, всего, что так или иначе связывало Украину и Россию. <…> Сюда же вписывается денацификация», — сказал министр иностранных дел, комментируя действия украинских властей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского по отношению ко всему русскому.

До этого Лавров заявил, что Зеленский боится влияния нацистских батальонов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они, по словам российского дипломата, считаются «самыми опытными и боеспособными».

Сергей Лавров подчеркнул, что эти формирования, признанные в России террористическими, набирают силу в рядах украинской армии и провоцируют эскалацию конфликта. При этом Киев, по словам главы МИД РФ, не может контролировать их агрессивную повестку, в связи с чем Зеленский опасается их.

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.

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